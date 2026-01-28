Zoff scommette sulla Juve | Può fare strada in Champions League Yildiz? Sono convinto di questa cosa
L’ex portiere e allenatore della Juventus, Dino Zoff, si sbilancia e dice che la squadra può fare bene in Champions League. Apprezza il lavoro del tecnico e la qualità del turco Yildiz, che secondo lui ha tutte le carte in regola per fare strada nel torneo continentale. Zoff si mostra convinto e fiducioso, lasciando intendere che la Juventus ha le potenzialità per sorprendere.
Zoff approva il lavoro del tecnico e la classe del turco. L’investitura per il cammino in Champions e il paragone storico per il talento. La Juventus prosegue la sua marcia stagionale incassando un endorsement di peso specifico enorme, proveniente direttamente da chi ha contribuito a scrivere la leggenda di questi colori per decenni con stile e vittorie. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Dino Zoff ha analizzato con la consueta lucidità il momento storico vissuto dal club piemontese. L’ ex portiere, icona assoluta di serietà e competenza, ha voluto soffermarsi sui due volti principali del nuovo ciclo bianconero, promuovendo a pieni voti le scelte fatte dalla società e il rendimento espresso finora sul rettangolo verde in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Zoff Juventus
Juve in Champions League: cosa serve per andare ai playoff. Spalletti non può più sbagliare, la strada è tracciata e il calendario favorevole
Bodo Glimt Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Come una sostituzione può cambiarti la partita. Questa Juventus deve fare un passo avanti in questa cosa» – VIDEO
Ultime notizie su Zoff Juventus
Zoff sbotta: Giocatori che sembrano morti e poi si rialzano, divento matto. Il pronostico su Napoli-ChelseaIn un'intervista l'ex portiere Dino Zoff ha lanciato una polemica sulle simulazioni dei giocatori nel calcio di oggi. areanapoli.it
Zoff difende i portieri del Bologna: Il gol da 35 metri subito da Ravaglia? Ne ho presi tanti...Nel corso di una intervista concessa al Corriere di Bologna, l'ex portiere di Lazio, Juve, Napoli e Nazionale Dino Zoff parla della giornata da incubo. tuttomercatoweb.com
Le combinazioni per restare andare direttamente agli ottavi di Champions League. - facebook.com facebook
Tutte le cose in ballo nell’ultima giornata di Champions League x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.