Zoff scommette sulla Juve | Può fare strada in Champions League Yildiz? Sono convinto di questa cosa

L’ex portiere e allenatore della Juventus, Dino Zoff, si sbilancia e dice che la squadra può fare bene in Champions League. Apprezza il lavoro del tecnico e la qualità del turco Yildiz, che secondo lui ha tutte le carte in regola per fare strada nel torneo continentale. Zoff si mostra convinto e fiducioso, lasciando intendere che la Juventus ha le potenzialità per sorprendere.

