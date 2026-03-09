A Bologna, il 48,2% delle denunce coinvolge stranieri, secondo i dati più recenti. Nel frattempo, lo scontro politico si accende con la sottosegretaria alla Cultura della Lega che accusa il Partito Democratico di aver reso la città caotica. La discussione si concentra sui problemi legati alla sicurezza e alla gestione dell'immigrazione. La polemica continua a dividere le forze politiche locali.

Lo scontro politico a Bologna si è acceso nuovamente con la sottosegretaria alla Cultura della Lega che ha accusato il Partito Democratico di aver trasformato la città in un luogo caotico. Lucia Borgonzoni ha definito l’amministrazione attuale come un male da cui la città deve liberarsi, scatenando una forte reazione dei democratici locali e regionali. L’attacco verte su temi specifici: traffico ingestibile, aumento dell’insicurezza con una percentuale del 48,2% di denunce legate a stranieri, opposizione ai Centri di Prima Richiesta e distruzione ciclica operata da gruppi antagonisti. La risposta del centrosinistra non si fa attendere, bollando le affermazioni come vergognose e richiamando le sconfitte elettorali subite dalla Lega nel 2016 contro Virginio Merola e nel 2020 contro Stefano Bonaccini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

