Scuola e stranieri | solo il 48,7% delle prime generazioni eccellenti va al liceo contro il 60,7% degli italiani

Il 31° Rapporto ISMU evidenzia che solo il 48,7% degli studenti stranieri di prima generazione frequenta il liceo, rispetto al 60,7% degli italiani. Gli studenti stranieri sono più presenti negli istituti tecnici, un trend influenzato da ostacoli linguistici e difficoltà economiche. La differenza nelle scelte scolastiche tra le due categorie appare evidente e consistente.

Il 46% degli italiani è pessimista sul futuro del Paese e boccia la scuola: solo il 7% la vede orientata al domani. L’indagineL’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ha presentato il “Barometro del Futuro”, un’indagine demoscopica realizzata dall’Istituto Piepoli che...

Difesa personale, il corso va a ruba. Esauriti in 48 ore i 60 posti disponibiliIl Comune promuove un corso di difesa personale gratuito e i 60 posti disponibili vengono letteralmente “bruciati“ in 48 ore.

In Italia quasi 6 milioni di stranieri, ma il 35% delle famiglie vive in povertà assolutaIl 31° Rapporto Ismu fotografa una popolazione in crescita (+2,48%) e fondamentale per l'occupazione. I lavoratori stranieri sono aumentati del 4% (su una crescita nazionale ferma all'1%), ma rimangon ... vita.it

Nella scuola italiana il 23% degli studenti è stranieroReport Astat: 90.591 ragazzi iscritti negli istituti dell’Alto Adige, 46.618 maschi e 43.973 femmine. Quelli iscritti agli istituti italiani sono poco più di un terzo ... altoadige.it

