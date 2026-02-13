Studenti senza bus per tornare a casa la protesta si allarga Già 80 firme pronti ad andare in Prefettura

A Rimini, gli studenti che non riescono a tornare a casa con i bus, a causa di coincidenze impossibili, hanno deciso di protestare e hanno già raccolto 80 firme per chiedere un intervento alla Prefettura.

Da una denuncia individuale, è scaturita ora una mobilitazione collettiva: parte la petizione, in meno di 24 ore raccolte 80 firme Dopo la segnalazione giunta a RiminiToday, con un genitore che lamentava bus con coincidenze impossibili verso l’entroterra per gli studenti in uscita da scuola, il malcontento si allarga. Da una denuncia individuale, è scaturita ora una mobilitazione collettiva che coinvolge l’intera Valconca. In meno di 24 ore ha già superato le 80 firme la petizione contro i disservizi della linea 170 tra Rimini e Montescudo, diventando un caso politico e sociale. Al centro, le difficoltà quotidiane di studenti costretti a lunghe attese e coincidenze mancate per rientrare a casa dopo la scuola.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su studenti tornare

I giornalisti Rai lanciano una protesta collettiva contro il direttore Petrecca.

Gli studenti universitari iraniani hanno partecipato alle recenti proteste contro il governo, unendosi alle manifestazioni in corso nel paese.

Ultime notizie su studenti tornare

Argomenti discussi: Crede di essere senza abbonamento, 15enne disabile fatto scendere dal bus; Vicenza, studente disabile dimentica l’abbonamento: l’autista lo fa scendere dal bus sotto la pioggia; Crisi Amt: insulti e aggressioni agli autisti, corse fantasma e studenti a piedi; Né bus né treni, Varenna si sente esclusa. Botta e risposta tra sindaco e Trenord.

Autista straniero con il visto turistico e senza Ccc guidava bus per il trasporto studentiL'uomo, proveniente da un Paese extra europeo, era anche stato ospitato senza informare le autorità. Il mezzo è stato sequestrato per 60 giorni. quibrescia.it

Torino-Ceres nel caos, Avetta attacca la Regione: bus pieni, studenti a terra e lavori senza fineLa Torino-Caselle-Ceres torna al centro dello scontro politico e della rabbia quotidiana dei pendolari. Autobus sostitutivi strapieni, studenti e lavoratori lasciati a terra nelle ore di punta, coinci ... giornalelavoce.it

Studenti, oggi è lunedì: siete pronti a partire Che sia per andare a scuola o all’università e per tornare a casa, il bus è il tuo alleato numero uno! Costa meno (più budget per pizza e aperitivi ) È comodo: ti siedi, metti le cuffie e via È sostenibile: vi - facebook.com facebook