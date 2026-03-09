Bollette gonfiate a Pioppo e Grisì | il Comune diffida AMAP e chiede i rimborsi

Il Comune di Monreale ha inviato una diffida ufficiale ad AMAP, coinvolgendo gli assessori Giulio Mannino e Riccardo Oddo, oltre alla vicepresidente del Consiglio Comunale Antonella Giuliano. La richiesta riguarda presunte bollette gonfiate a Pioppo e Grisì, e il Comune ha chiesto all’azienda di effettuare rimborsi ai cittadini interessati. La vicenda si concentra sulle fatture contestate e le eventuali responsabilità di AMAP.

Monreale – Gli assessori del Comune di Monreale Giulio Mannino e Riccardo Oddo, insieme alla vicepresidente del Consiglio Comunale Antonella Giuliano, hanno inviato una diffida formale ad AMAP S.p.A. per chiedere la sospensione immediata degli addebiti per la depurazione delle acque nelle frazioni di Pioppo e Grisì. Il motivo è semplice quanto dirompente: in quelle zone non esistono impianti di depurazione. I residenti di Pioppo e Grisì pagano da anni una quota in bolletta per un servizio che non hanno mai ricevuto. Un paradosso che i tre rappresentanti dell’amministrazione monrealese hanno deciso di affrontare per via formale, citando la sentenza n. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

