Bollette Amap salate per famiglie e negozi | Inaccettabile concentrare l' aumento tariffario in un' unica soluzione

Le recenti bollette Amap stanno sorprendendo famiglie e negozianti con importi elevatissimi, alimentando preoccupazioni e insoddisfazione. La concentrazione degli aumenti tariffari in un’unica soluzione si rivela inaccettabile, peggiorando una situazione già difficile, soprattutto in prossimità delle festività. È il momento di chiedere maggiore trasparenza e equità, per evitare che il costo dell’acqua diventi un peso insostenibile per molte persone.

A pochi giorni dal Natale, famiglie e commercianti stanno ricevendo bollette Amap con importi da capogiro. A determinare le fatture salate l'applicazione in un'unica soluzione degli aumenti tariffari approvati dall'Arera, l'Autorità che regola i settori di energia elettrica, gas, rifiuti e.

