Bodo Glimt-Inter andata playoff Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Il Bodo Glimt ha affrontato l'Inter nell'andata dei playoff di Champions League 20252026, spinto dal desiderio di sfruttare il vantaggio del proprio stadio, conosciuto per le condizioni climatiche particolari che spesso complicano gli avversari. I norvegesi cercano di mettere pressione fin dall'inizio, contando sulla familiarità con il clima freddo e il campo sintetico. Dall'altra parte, i nerazzurri vogliono ottenere un risultato positivo in trasferta per mettere subito le basi della qualificazione. La partita si può seguire in diretta su diverse piattaforme televisive e online.
Gara valida per l’andata dei playoff di Champions League 20252026. I norvegesi vogliono sfruttare il fattore campo che, spesso, visto le condizioni climatiche, si rivela decisivo, mentre i nerazzurri puntano ad indirizzare subito a loro favore la qualificazione. Bodo Glimt-Inter si giocherà mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 21 presso l’Aspmyra Stadion. BODO GLIMT-INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I norvegesi, abituati a ribaltare i pronostici sul proprio campo in sintetico e forte di una condizione fisica già ben rodata, promette battaglia. Ne sanno qualcosa due top team, come Manchester City e Atletico Madrid, entrambi mandati al tappeto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
