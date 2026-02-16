Bodo Glimt-Inter andata playoff Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’andata dei playoff di Champions League 20252026. I norvegesi vogliono sfruttare il fattore campo che, spesso, visto le condizioni climatiche, si rivela decisivo, mentre i nerazzurri puntano ad indirizzare subito a loro favore la qualificazione. Bodo Glimt-Inter si giocherà mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 21 presso l’Aspmyra Stadion. BODO GLIMT-INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I norvegesi, abituati a ribaltare i pronostici sul proprio campo in sintetico e forte di una condizione fisica già ben rodata, promette battaglia. Ne sanno qualcosa due top team, come Manchester City e Atletico Madrid, entrambi mandati al tappeto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Il match tra Galatasaray e Juventus, valido per l’andata dei playoff di Champions League 20252026, si svolge perché i turchi vogliono conquistare un risultato positivo in casa prima dello scontro di ritorno.

Il match tra Borussia Dortmund e Atalanta si disputa per l’andata dei playoff di Champions League 20252026, perché i bergamaschi cercano di ottenere un risultato positivo in trasferta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bodø/Glimt-Inter, dove vederla in TV; Bodo Glimt-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv; Il Bodø/Glimt è fermo da più di due mesi e si prepara a Marbella: Inter attenta, vince il 75% delle gare in casa; Probabili formazioni Bodo/Glimt-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Pio Esposito, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram e Mkhitaryan.

Dove vedere Bodo/Glimt - Inter, il playoff di andata di Champions League?Scopri dove vedere Bodø/Glimt – Inter in TV e streaming per i playoff di Champions League 2025/26. Orari, piattaforme ufficiali e consigli per seguire la partita dall’inizio alla fine senza perdere ne ... tag24.it

Dove vedere Bodo/Glimt-Inter di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioniTutte le info su Bodo/Glimt-Inter, Playoff d'andata della Champions League 2025/2026, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming. goal.com

Il Bodø/Glimt è fermo da più di due mesi e si prepara a Marbella: Inter attenta, vince il 75% delle gare in casa #bodoglimt #inter x.com

INTER vs BODO GLIMT Dopo la conclusione della League Phase i nerazzurri affronteranno i norvegesi del Bodø/Glimt nella doppia sfida dei playoff della UEFA Champions League 2025/26. L’andata si giocherà in Norvegia mercoledì 18 febbraio, il ritorno - facebook.com facebook