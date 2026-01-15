dopo un 2025 da record bmw adesso riparte da ix3

Dopo un 2025 positivo per BMW, l'azienda riparte con il lancio del nuovo iX3. Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di BMW Italia, sottolinea l’importanza dell’ambidestrismo come strategia chiave per i successi del gruppo, che ha registrato una crescita del 7% in Italia. Questo nuovo modello rappresenta un ulteriore passo nella strategia di mobilità sostenibile e innovativa di BMW.

Ambidestrismo. È una parola cardine per Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, per spiegare i risultati davvero sparkling del 2025 di tutto il gruppo, con una crescita in Italia del 7.4% e 89.486 BMW auto e moto, MINI e Rolls Royce immatricolate. “Ambidestrismo inteso come attitudine e approccio moderno al business e ad una strategiaa all’apertura tecnologica non per convertire i clienti che avevamo all’elettrico ma per conquistarne altri lasciandoli liberi di scegliere tra motorizzazioni termiche, ibride o elettriche, mantenendo una gamma completa e trasversale”, spiega Di Silvestre facendo il punto del 2025 appena concluso e del 2026 agli esordi, alla House of BMW Italia nel quartier generale di San Donato Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

