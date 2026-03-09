Bms Cannalire | Obiettivi del piano non rispettati il Comune valuti il commissariamento

La relazione sulla sostenibilità economico-finanziaria della Brindisi Multiservizi per il 2026 evidenzia che gli obiettivi del piano non sono stati rispettati. Cannalire invita il Comune a valutare il commissariamento come possibile soluzione per affrontare la situazione. La questione riguarda la gestione e la stabilità finanziaria dell’azienda, con un richiamo a un intervento politico e gestionale deciso.

Il consigliere comunale: "Paradossale la richiesta avanzata dalla società di nuove commesse per circa 800mila euro". Costi del personale: "Aggravio di spesa di 250mila euro" BRINDISI – "La recente relazione sulla sostenibilità economico-finanziaria per l'esercizio 2026 della Brindisi Multiservizi impone una presa di posizione politica e gestionale severa e improcrastinabile". È quanto afferma il consigliere comunale del Partito democratico e componente del comitato di governance, Francesco Cannalire, che chiede all'amministrazione comunale di valutare il commissariamento della società partecipata Brindisi Multiservizi. Questo nel giorno in cui è slittato il comitato di governance della società in house del Comune, di cui appunto Cannalire è un componente, previsto per la giornata di oggi.