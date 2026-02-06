Piano idrogeologico l' allarme del Comune | Investimenti a rischio stop così in bilico anche il piano Ieg

Il Comune di Rimini lancia l’allarme sul nuovo Piano di assetto idrogeologico. Se non ci saranno investimenti, il piano rischia di fermare lo sviluppo della città. Già ci sono progetti importanti in bilico e potrebbe essere tutto bloccato se non si trovano soluzioni rapide.

Il nuovo Piano di assetto idrogeologico rischia di diventare un freno allo sviluppo di Rimini, mettendo in discussione anche progetti strategici già programmati. A lanciare l'allarme è l'assessora comunale Valentina Ridolfi, che evidenzia come l'adozione della variante al Pai, senza un quadro.

La frana a Niscemi torna a fare paura.

È stato approvato un piano di investimento da 28 milioni di euro volto alla messa in sicurezza del fiume Picentino e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico e proteggere le comunità e le infrastrutture presenti nell’area.

