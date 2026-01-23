Ultimi sette giorni per le dimissioni o meno del sindaco Basile Comune e Città metropolitana verso il commissariamento

Negli ultimi sette giorni si sono intensificate le discussioni sulla possibile candidatura o dimissioni del sindaco Basile, in un contesto influenzato dalle recenti criticità causate dal ciclone Harry tra la Ionica e la zona sud di Messina. La situazione resta in attesa di sviluppi, con il Comune e la Città Metropolitana che si preparano a eventuali decisioni che potrebbero portare al commissariamento dell’ente.

Nel pieno degli effetti del ciclone Harry sulla ionica nel capoluogo impazza il clima elettorale già visto nel 2022 con sindaco Cateno De Luca. I papabili candidati di Fratelli d'Italia che sono stati in missione a Roma Nel pieno degli effetti del ciclone Harry tra ionica e parte della zona sud del capoluogo a Messina sono giorni decisivi e di attesa per le possibili dimissioni del sindaco Basile. Che in caso di elezioni anticipate lascerebbe l'incarico anche di sindaco metropolitano. La prossima sarà la settimana finale per la consegna della lettera di dimissioni con scadenza altri venti giorni per l'eventuale revoca.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Salerno verso il commissariamento: fissata la data delle dimissioni del sindacoIn Salerno, le dimissioni del sindaco sono previste nei prossimi giorni, segnando l'inizio del procedimento di commissariamento dell'ente.

Ufficiali le dimissioni del sindaco Candiani: a Magnano arriva il commissariamentoIl Comune di Magnago annuncia le dimissioni ufficiali del sindaco Dario Candiani, avvenute ieri.

