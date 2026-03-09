Blocco totale | pescatori di Rimini esclusi dalle gare fluviali

A partire dalla fine del 2025, una nuova regolamentazione ha vietato ai pescatori di Rimini di partecipare alle competizioni organizzate sui fiumi di Forlì e Cesena. La decisione ha portato all’esclusione totale dei pescatori locali da tutte le gare fluviali in queste aree, senza possibilità di deroghe o eccezioni. La misura riguarda esclusivamente i pescatori di Rimini, lasciando invariata la partecipazione degli altri.

Una nuova regolamentazione, entrata in vigore alla fine del 2025, ha imposto un blocco totale ai pescatori di Rimini che tentano di partecipare alle gare organizzate sui fiumi forlivesi e cesenati. Il presidente del Lenza Club di Riccione, Gianfrancesco Carabini, ha inviato una lettera formale alla Federazione Nazionale il 25 febbraio per denunciare questa esclusione sistematica che interrompe decenni di collaborazione interprovinciale nella Romagna. La decisione presa a Forlì limita l'accesso agli eventi sui corsi d'acqua come il Savio e il Ronco-Bidente solo agli iscritti locali, creando di fatto una barriera impenetrabile per gli appassionati delle zone limitrofe.