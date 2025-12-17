Usa | Trump blocco totale a petroliere sanzionate in Venezuela

Donald Trump ha annunciato su Truth un blocco totale e completo delle petroliere sanzionate che operano in Venezuela, in seguito alle recenti misure restrittive imposte dagli Stati Uniti. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo nelle strategie di pressione economica verso il governo venezuelano.

© Lapresse.it - Usa: Trump, blocco totale a petroliere sanzionate in Venezuela Roma, 17 dic. (LaPresse) – In un post su Truth il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato di aver ordinato “un blocco totale e completo di tutte le petroliere sanzionate che entrano ed escono dal Venezuela”. Il Paese sudamericano, avverte il leader di Washington, “è completamente circondato dalla più grande armata navale mai radunata nella storia del Sud America”. Questa flotta, aggiunge Trump, “non farà che aumentare, e lo shock per loro sarà come mai prima d’ora, almeno fino a quando non restituiranno agli Stati Uniti d’America tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato”. Lapresse.it Leggi anche: Tensione Usa-Venezuela: gli scenari. L’obiettivo di Trump è il cambio di regime Leggi anche: Tensioni fra Venezuela e Usa, Donald Trump alza la posta della taglia sul presidente Nicolas Maduro a 50 milioni di dollari Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Se prosegue blocco sul muro, Trump dichiarerà Emergenza nazionale e sarà shutdown totale Trump, blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato "un blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela", avvisando che il Paese sudamericano " ... ansa.it

Usa-Ue, cosa c’è dietro gli attacchi di Trump e Musk e perché i numeri e i grandi fondi danno ragione a Bruxelles - Il ceo di Tesla si scaglia contro il blocco dopo la multa da 120 milioni al suo social X. milanofinanza.it

Trump, blocco totale delle petroliere sanzionate in Venezuela. 'La flotta si ingrandirà finché non riavremo il petrolio rubato' - facebook.com facebook

L'amministrazione Trump intensifica la pressione sul Venezuela di Maduro con nuove sanzioni, alimentando l'ipotesi di un blocco petrolifero de facto che potrebbe strangolare l'economia di Caracas. Tutti i dettagli nell'articolo di @marcoorioles x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.