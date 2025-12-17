Usa | Trump blocco totale a petroliere sanzionate in Venezuela

Donald Trump ha annunciato su Truth un blocco totale e completo delle petroliere sanzionate che operano in Venezuela, in seguito alle recenti misure restrittive imposte dagli Stati Uniti. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo nelle strategie di pressione economica verso il governo venezuelano.

Roma, 17 dic. (LaPresse) – In un post su Truth il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato di aver ordinato “un blocco totale e completo di tutte le petroliere sanzionate che entrano ed escono dal Venezuela”. Il Paese sudamericano, avverte il leader di Washington, “è completamente circondato dalla più grande armata navale mai radunata nella storia del Sud America”. Questa flotta, aggiunge Trump, “non farà che aumentare, e lo shock per loro sarà come mai prima d’ora, almeno fino a quando non restituiranno agli Stati Uniti d’America tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato”. Lapresse.it

