isolate da una frana odissea sulle apuane due famiglie bloccate dalla strada inagibile

Due famiglie sono ancora bloccate sulle Apuane, isolate da una settimana dopo una frana. La strada è inagibile, e nessuno riesce a raggiungere loro né a portare aiuti. Le persone si trovano senza gas e con poche speranze di uscire da questa situazione a breve. La zona è ancora sotto shock, e le operazioni di sgombero sono ferme a causa delle difficoltà del terreno.

Carrara, 3 febbraio 2026 – Due famiglie da una settimana stanno vivendo isolate e senza gas a causa di una frana. Uno smottamento provocato dalle recenti piogge, ma che è figlio della frana che lo scorso anno ha interessato la strada comunale che collega Gragnana a Sorgnano. Le due famiglie abitano in via ‘Luogo detto Piano’ e da diversi anni devono convivere con i disagi dovuti alla mancata messa in sicurezza di uno storico sentiero comunale come quello che da Sorgnano, passando per Gragnana porta a Noceto. Il Comune a queste due famiglie, che contano cinque persone, ha offerto una sistemazione in albergo per una settimana di fronte alla nuova emergenza, ma loro hanno preferito non accettare per non lasciare incustoditi i loro animali: due cani, quattro gatti, conigli e uccellini, che difficilmente troverebbero sistemazione in una struttura alberghiera e che altrimen ti morirebbero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

