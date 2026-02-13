Thomas Centaro torna all’EcoTeatro di Milano il 27 e 28 marzo con la sua “L’Odisea – Una Vera Troyata”, dopo aver riempito i sold out con “Kiss Me Licia – Il Musical”.

Dopo i sold out di “Kiss Me Licia – Il Musical”, l’autore, regista e produttore Thomas Centaro riporta in scena uno dei suoi titoli-cult: “L’ODISSEA – UNA VERA TROYATA”, in programma venerdì 27 e sabato 28 marzo all’ EcoTeatro di Milano (ore 20.30, via Fezzan 11 ). Un musical-parodia che prende il mito di Omero e lo ribalta con ironia, ritmo serrato e una valanga di riferimenti pop, tra hit italiane e internazionali riscritte con testi parodistici “al millimetro”, anacronismi irresistibili e una sirena decisamente fuori dagli schemi. Un musical-parodia che “rivoluziona” il mito a colpi di risate. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - L’Odissea – Una Vera Troyata: Thomas Centaro torna all’EcoTeatro di Milano il 27 e 28 marzo

A Milano arriva “L’Odissea – Una vera Troyata”, due serate di spettacolo che promettono di far ridere e riflettere.

