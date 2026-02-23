Blitz dei carabinieri tra Fiumicino e Acilia | tre arresti crack e cocaina in casa

Un blitz dei carabinieri tra Fiumicino e Acilia ha portato all’arresto di un giovane di 19 anni, dopo che hanno scoperto un ingente quantitativo di droga in casa. La perquisizione ha rivelato 37 dosi di cocaina, crack e hashish pronte per essere vendute. Le forze dell’ordine hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento. La scoperta segue settimane di indagini sul traffico di sostanze stupefacenti nella zona. La persona arrestata è stata portata in caserma per gli accertamenti.

Fiumicino, 23 febbraio 2026 – A Fiumicino un 19enne è finito in manette al termine di una perquisizione domiciliare: in casa i militari hanno trovato 37 dosi complessive di stupefacenti tra cocaina, crack e hashish, già pronte per la cessione. Nell’abitazione era presente anche la madre del giovane, che è stata segnalata alla Prefettura. Un secondo intervento è scattato ad Acilia, dove i carabinieri hanno arrestato due uomini, di 35 e 60 anni, sorpresi in possesso di diverse dosi di crack e cocaina. Per tutti e tre gli arrestati, nelle ore successive, sono stati svolti gli atti di rito e gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Controlli tra Acilia e Fiumicino: sequestrate cocaina, crack e hashish, convalidati gli arrestiI carabinieri hanno sequestrato cocaina, crack e hashish durante controlli a Acilia e Fiumicino, causati dall’aumento dello spaccio nella zona.

Controlli antidroga dei carabinieri, tre arresti e una denuncia: sequestrati hashish, cocaina e crackI controlli antidroga dei carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di un’altra, sequestrando hashish, cocaina e crack.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ostia, colpo duro alla criminalità: maxi blitz dei Carabinieri tra piazza Gasparri e i Lotti; Traffico di droga a Roma, maxi-blitz Dda: 3 poliziotti tra i 7 arrestati. Il gip: Per loro soldi facili, dicevano ci garantiamo la...; Narcotraffico a Roma, 22 arresti e sequestri di cocaina, crack, hashish e ketamina; Nepi, blitz dei carabinieri, fermate tre persone per spaccio.

Terra dei Fuochi, doppio blitz dei carabinieri: sequestri e denunce tra Orta di Atella e Sant’ArpinoNuovo giro di vite contro l’illegalità ambientale nella Terra dei Fuochi. Nelle ultime ore i carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno messo a segno un ... cronachedellacampania.it

Terra dei fuochi, nuova maxi operazione: arresto e sequestri dei carabinieriControlli a Castel Volturno, Mondragone e Falciano del Massico ... msn.com

Blitz dei carabinieri con i tecnici dell'Enel, manomessi i contatori - facebook.com facebook

Ancora un blitz dei Carabinieri a Ostia, lungo il litorale della Capitale. L’operazione, finalizzata a contrastare la criminalità nelle aree di piazza Gasparri e dei cosiddetti Lotti, ha portato a 6 arresti, 10 denunce e alla segnalazione di 18 soggetti per possesso di s x.com