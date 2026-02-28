Focus ' ndrangheta blitz in piazza del Popolo | sequestri e maxisanzioni contro venditori abusivi

La polizia locale di Reggio Calabria ha effettuato un intervento in piazza del Popolo, sequestrando merce contraffatta e applicando sanzioni superiori a 10.000 euro nei confronti di venditori abusivi. Durante l’operazione sono stati sequestrati diversi prodotti illegali, nel tentativo di contrastare attività illegali legate alla criminalità organizzata. L’intervento si è concentrato sulla tutela del decoro urbano e della concorrenza leale nella zona.

Oltre 10.000 euro di sanzioni e numerosi sequestri di merce contraffatta. È il bilancio del massiccio intervento della polizia locale di Reggio Calabria in piazza del Popolo, nell'ambito di un'operazione mirata alla tutela della leale concorrenza e del decoro urbano.Durante i controlli sono state.

Controlli contro parcheggiatori e venditori abusivi, due denunce ed un sequestro di merce falsaIn via Luigi Sturzo era stata allestita una bancarella abusiva, ricolma di maglioni e pantaloni con loghi contraffatti.

Nuovo blitz anti abusivi in piazzaCappelli, scarpe, giubbotti, accessori e profumi contraffatti sono stati sequestrati dalla polizia locale di Bollate in piazza Resistenza.

