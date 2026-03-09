Blitz al Rione Sanità centinaia di paletti e fioriere abusivi segati con i flex e rimossi dai bobcat
Nella III Municipalità Stella San Carlo Arena, la Polizia Locale ha effettuato un blitz nel Rione Sanità durante il quale sono stati segati con i flex e rimossi con i bobcat numerosi paletti, fioriere e stendini abusivi. Centinaia di questi oggetti sono stati eliminati per liberare l’area e ripristinare la situazione precedente. L'intervento ha coinvolto diversi agenti e mezzi sul posto.
Blitz della Polizia Locale nella III Municipalità Stella San Carlo Arena. Rimossi paletti, fioriere e stendini.
