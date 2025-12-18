Blitz anti-camorra al Rione Sanità | 8 arresti colpito il clan Sequino-Savarese

Un poderoso blitz dei Carabinieri ha colpito il cuore del Rione Sanità, arrestando otto persone legate al clan Sequino-Savarese. L’operazione, coordinata dalla DDA di Napoli, rappresenta un deciso colpo alla criminalità organizzata nella zona, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la camorra e la tutela della sicurezza dei cittadini.

