Blitz al Rione Sanità di Napoli 8 arresti colpito clan Sequino-Savarese | rimosso altarino per Emanuele Tufano

Un'operazione dei carabinieri nel Rione Sanità di Napoli ha portato all’arresto di otto persone, colpendo duramente il clan Sequino-Savarese. Il blitz ha smantellato un importante punto di riferimento criminale, rimuovendo anche un altarino dedicato a Emanuele Tufano. Un’azione decisa contro la camorra, simbolo di una lotta serrata per restituire legalità e sicurezza a una delle zone più emblematiche della città.

Blitz nel fortino del clan Mazzarella: sequestrati chili di droga e un arresto a Poggioreale - Vasta operazione della Polizia nel rione Sant’Alfonso di Poggioreale, a Napoli; l’area sotto il controllo del clan Mazzarella, sequestrati 9 chili di stupefacenti. fanpage.it

Blitz dei carabinieri al Rione Traiano, un arresto e quattro denunce - Denunciati un 26enne, un 42enne e un 59enne per furto di energia elettrica e violazione di sigilli. rainews.it

Napoli, blitz dei Carabinieri nel quartiere di Scampia - 112 - Le notti del Radiomobile

Blitz contro l’abusivismo nel rione 219 di #Melito, dove la Polizia Municipale e i Carabinieri hanno scoperto tre aiuole comunali trasformate in box privati per cani. All’interno delle strutture improvvisate, realizzate con reti metalliche e tavole di legno, sono stati t - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.