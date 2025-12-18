Blitz al Rione Sanità di Napoli 8 arresti colpito clan Sequino-Savarese | rimosso altarino per Emanuele Tufano

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione dei carabinieri nel Rione Sanità di Napoli ha portato all’arresto di otto persone, colpendo duramente il clan Sequino-Savarese. Il blitz ha smantellato un importante punto di riferimento criminale, rimuovendo anche un altarino dedicato a Emanuele Tufano. Un’azione decisa contro la camorra, simbolo di una lotta serrata per restituire legalità e sicurezza a una delle zone più emblematiche della città.

Immagine generica

Blitz anti-camorra dei carabinieri al Rione Sanità: 8 arresti in carcere. Colpiti i clan Sequino-Savarese. Rimossa edicola votiva per Emanuele Tufano, ucciso a 15 anni il 24 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Napoli, blitz dei Carabinieri a Soccavo e al rione Traiano: arresti e droga sequestrata

Leggi anche: Casalnuovo di Napoli, blitz antidroga: cinque arresti legati al clan Tammaro

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Napoli armi e altarini per il 15enne Raffaele Tufano | scattano otto arresti alla Sanità.

blitz rione sanit224 napoliNapoli, armi e altarini per il 15enne Emanuele Tufano: scattano otto arresti alla Sanità - Blitz e arresti al rione Sanità, sono otto i soggetti finiti in cella al termine delle indagini dei carabinieri ... msn.com

Blitz nel fortino del clan Mazzarella: sequestrati chili di droga e un arresto a Poggioreale - Vasta operazione della Polizia nel rione Sant’Alfonso di Poggioreale, a Napoli; l’area sotto il controllo del clan Mazzarella, sequestrati 9 chili di stupefacenti. fanpage.it

Blitz dei carabinieri al Rione Traiano, un arresto e quattro denunce - Denunciati un 26enne, un 42enne e un 59enne per furto di energia elettrica e violazione di sigilli. rainews.it

Napoli, blitz dei Carabinieri nel quartiere di Scampia - 112 - Le notti del Radiomobile

Video Napoli, blitz dei Carabinieri nel quartiere di Scampia - 112 - Le notti del Radiomobile

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.