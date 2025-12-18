Blitz al Rione Sanità di Napoli 8 arresti colpito clan Sequino-Savarese | rimosso altarino per Emanuele Tufano
Un'operazione dei carabinieri nel Rione Sanità di Napoli ha portato all’arresto di otto persone, colpendo duramente il clan Sequino-Savarese. Il blitz ha smantellato un importante punto di riferimento criminale, rimuovendo anche un altarino dedicato a Emanuele Tufano. Un’azione decisa contro la camorra, simbolo di una lotta serrata per restituire legalità e sicurezza a una delle zone più emblematiche della città.
Blitz anti-camorra dei carabinieri al Rione Sanità: 8 arresti in carcere. Colpiti i clan Sequino-Savarese. Rimossa edicola votiva per Emanuele Tufano, ucciso a 15 anni il 24 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
