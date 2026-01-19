Inclusione digitale e uso consapevole dei servizi online | il Comune di Taranto attiva 5 Punti di Facilitazione digitale

Il Comune di Taranto ha istituito cinque Punti di Facilitazione digitale per favorire l’inclusione digitale dei cittadini. Questo progetto mira a supportare l’utilizzo consapevole e responsabile dei servizi online, pubblici e privati, promuovendo l’accesso alle tecnologie e riducendo il divario digitale. L’iniziativa si rivolge a tutti, con l’obiettivo di garantire a ogni cittadino le competenze necessarie per usufruire delle opportunità digitali in modo semplice e sicuro.

Tarantini Time Quotidiano Promuovere l’inclusione digitale e sostenere i cittadini nell’utilizzo consapevole delle tecnologie e dei servizi online, pubblici e privati. Si chiama “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, il progetto avviato dal Comune di Taranto e da Formare Puglia APS per l’attivazione di cinque Punti di Facilitazione Digitale, operativi sul territorio comunale. L’iniziativa è finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU e inserito nella Misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. In ognuno dei 5 punti ci sarà un facilitatore per fornire assistenza personalizzata; i servizi offerti comprendono attività di assistenza individuale, generalmente su prenotazione, formazione di gruppo in presenza e online attraverso micro-corsi pratici, nonché la possibilità di accedere autonomamente a materiali formativi digitali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

