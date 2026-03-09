Black Ops Royale di Call of Duty | Warzone ha finalmente una data d’uscita

Activision ha annunciato che Black Ops Royale, la nuova modalità di Call of Duty: Warzone, sarà disponibile dal prossimo mese. La modalità introduce nuove dinamiche di gioco e cambierà l’esperienza degli utenti nel celebre battle royale. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le caratteristiche specifiche.

Activision ha finalmente rivelato la data di uscita di Black Ops Royale, una nuova modalità per Call of Duty: Warzone che promette di cambiare profondamente il modo di giocare il celebre battle royale. Il debutto è fissato per il 13 marzo 2026, con l’arrivo all’interno dell’aggiornamento Season 2 Reloaded. In Europa la modalità sarà disponibile dalle 4:00 del mattino (ora di Parigi), mentre in Nord America l’accesso inizierà il 12 marzo alle 21:00 PT, equivalenti alla mezzanotte del 13 marzo sulla costa est. Una delle informazioni più importanti riguarda l’accessibilità: Black Ops Royale sarà completamente gratuito. Tutti i giocatori che hanno installato Warzone potranno accedere alla modalità fin dal lancio, senza dover acquistare altri capitoli della serie. 🔗 Leggi su Game-experience.it

