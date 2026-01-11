È disponibile la Stagione 01 Furiosa di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone, l’aggiornamento di metà stagione che amplia l’esperienza di gioco con nuovi contenuti per Multiplayer, Zombi, Endgame e Warzone. Questa stagione segna anche il debutto di un crossover con Fallout, offrendo ai giocatori nuove opportunità di scoperta e sfide.

È disponibile la Stagione 01 Furiosa di Call of Duty: Black Ops 7 e Call of Duty: Warzone, l’aggiornamento di metà stagione che introduce una quantità rilevante di contenuti per Multiplayer, Zombi, Endgame e Warzone. Al centro dell’update c’è il crossover con Fallout, che porta per la prima volta l’estetica e gli elementi del celebre universo post-apocalittico all’interno di Call of Duty. Crossover con Fallout. La collaborazione si traduce in modalità a tempo limitato, ricompense tematiche e varianti di mappa distribuite su tutte le modalità. In Endgame debutta “Caccia al Deathclaw”, mentre il Multiplayer introduce “I Ghoul” e “S. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone: la Stagione 01 Furiosa è ora disponibile, debutta il crossover con Fallout

Leggi anche: Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone, la Stagione 01 Furiosa è disponibile con il crossover con Fallout

Leggi anche: La Stagione 01 di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone è ora disponibile con tante novità

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Stagione 01 Furiosa di : Black Ops 7 e : Warzone - Tutto quello che devi sapere; La serie TV di Fallout arriva in Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone con contenuti gratis e a pagamento; Call of Duty Black Ops 7 e Warzone: Stagione 1 Reloaded pronta al lancio, orario di sblocco e contenuti; Call of Duty: Black Ops 7 per Xbox e PC è in super sconto su Instant Gaming.

Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone – La Stagione 01 Furiosa è ora disponibile - La Stagione 01 Furiosa di Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone è ora disponibile con crossover Fallout, nuove mappe, modalità, armi ed eventi per tutte le modalità di gioco. playstationbit.com