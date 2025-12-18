Agricoltura a rischio Valbonesi Pd boccia la riforma europea Pac | Così si smantella il settore

La riforma europea della Politica Agricola Comune solleva forti proteste in Italia, con il Pd che critica duramente il piano della Commissione europea. Secondo i rappresentanti politici, le modifiche proposte rischiano di mettere a rischio l’agricoltura, indebolendo il settore con tagli significativi e ridimensionando il ruolo della Pac, mettendo così a repentaglio la sopravvivenza di molte aziende agricole.

La proposta di riforma della Politica agricola comune finisce nel mirino delle proteste degli agricoltori e del mondo politico: secondo il Pd, il piano della Commissione europea rischia di indebolire il settore con pesanti tagli e un ridimensionamento del ruolo della Pac. Su questo interviene il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

