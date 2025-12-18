Agricoltura a rischio Valbonesi Pd boccia la riforma europea Pac | Così si smantella il settore
La riforma europea della Politica Agricola Comune solleva forti proteste in Italia, con il Pd che critica duramente il piano della Commissione europea. Secondo i rappresentanti politici, le modifiche proposte rischiano di mettere a rischio l’agricoltura, indebolendo il settore con tagli significativi e ridimensionando il ruolo della Pac, mettendo così a repentaglio la sopravvivenza di molte aziende agricole.
La proposta di riforma della Politica agricola comune finisce nel mirino delle proteste degli agricoltori e del mondo politico: secondo il Pd, il piano della Commissione europea rischia di indebolire il settore con pesanti tagli e un ridimensionamento del ruolo della Pac. Su questo interviene il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: “Soldi per le armi, ma non ai ricercatori”: precari Cnr in piazza contro la manovra. “Agricoltura, rischio sismico, rinnovabili: così il nostro lavoro andrà perso”
Leggi anche: Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»
Nardella (Pd), con tagli e fondo comune a rischio agricoltura Ue - 2034, presentata insieme al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), con un meccanismo di nazionalizzazione, è largamente ... ansa.it
Tv7 Tg. . CONFAGRICOLTURA PADOVA A BRUXELLES CONTRO I TAGLI Il prossimo giovedì anche Confagricoltura Padova marcerà in mobilitazione a Bruxelles contro la riforma della Politica Agricola Comune. A rischio ci sono i fondi che sostengono anch - facebook.com facebook
#Inail ed Enel diffondono due opuscoli per prevenire il rischio elettrico in edilizia e agricoltura. Priorità: riconoscere le linee elettriche, rispettare le distanze e formare gli operatori. urly.it/31d4-c urly.it/31d4-d x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.