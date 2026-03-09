Bimba annegata al bioparco braccialetto sbagliato e mancati controlli | chiesto il processo per 6 persone

La Procura di Cuneo ha chiesto il processo per sei persone coinvolte nella morte di una bambina di 7 anni, avvenuta nel bioparco di Caraglio durante un campo estivo organizzato dalla parrocchia. La causa della tragedia sarebbe legata all’uso di un braccialetto sbagliato e alla mancanza di controlli adeguati. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda i responsabili di questa vicenda.

La Procura di Cuneo ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone per la morte di Anisa Murati, 7 anni, annegata nel bioparco di Caraglio durante un campo estivo della parrocchia.