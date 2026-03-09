Bimba annegata al bioparco braccialetto sbagliato e mancati controlli | chiesto il processo per 6 persone

Da fanpage.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Cuneo ha chiesto il processo per sei persone coinvolte nella morte di una bambina di 7 anni, avvenuta nel bioparco di Caraglio durante un campo estivo organizzato dalla parrocchia. La causa della tragedia sarebbe legata all’uso di un braccialetto sbagliato e alla mancanza di controlli adeguati. La richiesta di rinvio a giudizio riguarda i responsabili di questa vicenda.

La Procura di Cuneo ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone per la morte di Anisa Murati, 7 anni, annegata nel bioparco di Caraglio durante un campo estivo della parrocchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Le diedero il braccialetto sbagliato ma non sapeva nuotare. Anisa, 7 anni, muore nella gita al biolago. Chiesto il processo per sei personeAnisa, 7 anni, è morta durante la gita parrocchiale al biolago «Acquaviva» di Caraglio, nel cuunese, il 24 luglio 2024.

Bimba di 5 anni annegata in piscina, la mamma e il bagnino a processoImola, 4 febbraio 2026 – A oltre un anno e mezzo dalla morte di Arkea Pepa, la bimba di 5 anni annegata nella piscina dell’hotel Molino Rosso il 24...

Approfondimenti e contenuti su Bimba annegata

Discussioni sull' argomento Anisa Murati, 7 anni, non sapeva nuotare. Le hanno dato il braccialetto con il colore sbagliato ed è annegata nel biolago di Caraglio. In 6 verso il processo; Annegò a 7 anni nel lago, ora nei guai finiscono anche i progettisti del bioparco di Caraglio.

bimba annegata al bioparcoBimba annegata nel lago del bioparco, verso sei rinvii a giudizioSecondo gli inquirenti, il braccialetto dato alla piccola Anisa era del colore sbagliato: arancione per i nuotatori invece che verde peri bambini ... rainews.it

Per la bimba annegata nel biolago di Caraglio la Procura chiede sei rinvii a giudizioLa piccola Anisa Murati morì nel 2024 durante una gita dell’Estate Ragazzi. Per l’accusa le responsabilità vanno dal gestore della struttura al parroco di Demonte ... cuneodice.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.