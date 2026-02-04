bimba di 5 anni annegata in piscina la mamma e il bagnino a processo

A più di un anno e mezzo dalla tragedia, si apre finalmente un processo contro la mamma e il bagnino coinvolti nella morte di Arkea Pepa. La piccola di cinque anni è annegata nella piscina dell’hotel Molino Rosso il 24 luglio 2024, e ora le accuse puntano a chiarire le responsabilità di chi era presente quel giorno.

Imola, 4 febbraio 2026 – A oltre un anno e mezzo dalla morte di Arkea Pepa, la bimba di 5 anni annegata nella piscina dell’hotel Molino Rosso il 24 luglio del 2024, arriva la svolta. A processo la mamma della bimba e il bagnino. Il giudice dell’udienza preliminare Roberta Malavasi, su richiesta del pubblico ministero Marco Forte, ha infatti rinviato a giudizio la mamma della piccola e il bagnino che quel giorno stava presidiando l’impianto sulla Selice. Il processo inizierà il 18 marzo. Il capo d’imputazione è per omicidio colposo. E in aula, durante la fase dibattimentale, ci saranno anche oltre 10 parti civili costituite, accolte dal giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

