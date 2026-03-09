Bilanci 2026 | la guida per mutui e transfer price

Da martedì 10 marzo è disponibile in edicola la guida Bilanci 2026, che si può acquistare al prezzo di tre euro. Il documento fornisce indicazioni sui mutui e sui transfer price, offrendo informazioni aggiornate per le imprese e i professionisti interessati a questi ambiti. La pubblicazione si rivolge a chi vuole approfondire le tematiche legate ai bilanci e alle strategie fiscali per il prossimo anno.

La guida Bilanci 2026 è disponibile in edicola a partire da martedì 10 marzo, con un prezzo di vendita complessivo fissato a tre euro. Questo strumento operativo si rivolge direttamente a professionisti e imprese che devono gestire la chiusura dei conti annuali. Il documento affronta le novità fiscali introdotte dall'ultima Manovra di bilancio, analizzando impatti concreti su derivazione rafforzata e transfer price. L'uscita del volume coincide con un momento critico per la redazione dei bilanci, dove la complessità normativa rimane alta nonostante le attese di semplificazioni mai pienamente realizzate. Il testo offre una mappa chiara per navigare tra obblighi contabili e vincoli legali.