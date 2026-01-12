Mutui INPS | domande al via dal 15 gennaio Guida ai requisiti e alle regole per Docenti e ATA
Dal 15 gennaio si apre la possibilità per docenti e personale ATA di accedere ai mutui agevolati INPS, con finanziamenti fino al 100% del valore dell’immobile. Questa guida fornisce informazioni chiare e aggiornate sui requisiti e le regole da rispettare per usufruire di questa opportunità, facilitando la comprensione delle procedure e dei criteri di accesso.
Scatta il 15 gennaio la finestra per i mutui agevolati INPS riservati al personale scolastico, con possibilità di finanziare fino al 100% del valore dell'immobile. Ecco la guida pratica ai requisiti di accesso, alle scadenze tassative e alla documentazione obbligatoria per inviare correttamente la domanda online. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
