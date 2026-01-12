Mutui INPS | domande al via dal 15 gennaio Guida ai requisiti e alle regole per Docenti e ATA

Da orizzontescuola.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 gennaio si apre la possibilità per docenti e personale ATA di accedere ai mutui agevolati INPS, con finanziamenti fino al 100% del valore dell’immobile. Questa guida fornisce informazioni chiare e aggiornate sui requisiti e le regole da rispettare per usufruire di questa opportunità, facilitando la comprensione delle procedure e dei criteri di accesso.

Scatta il 15 gennaio la finestra per i mutui agevolati INPS riservati al personale scolastico, con possibilità di finanziare fino al 100% del valore dell'immobile. Ecco la guida pratica ai requisiti di accesso, alle scadenze tassative e alla documentazione obbligatoria per inviare correttamente la domanda online. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Pensioni docenti e ATA, domande chiuse. Quando l’esito? Accertamento INPS entro il 21 aprile, scuole al lavoro con Passweb

Leggi anche: Bonus mamme lavoratrici 2025, quando arriva e requisiti: domande entro il 9 dicembre, la guida Inps

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le date dei pagamenti Inps di gennaio 2026, scopri il calendario.

Inps, al via le domande per l'esonero contributivo per gli autonomi - Roma, 8 agosto 2025 – Al via da oggi le domande per ottenere dall’Inps l’esonero contributivo parziale destinato ai lavoratori autonomi iscritti di nuova iscrizione presso le gestioni di artigiani e ... quotidiano.net

Inps, al via domande per l'indennità straordinaria agli autonomi - Dal 16 giugno sarà possibile presentare la domanda di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) dell'Inps, che è rivolta ai soggetti iscritti alla Gestione ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.