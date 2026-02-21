Da semiconduttori a bilanci | manager di StMicroelectronics guida

Seby Petralia lascia il ruolo in StMicroelectronics per diventare responsabile delle finanze a Gravina di Catania. La sua scelta nasce dalla necessità di rafforzare la gestione economica del Comune, dopo anni di difficoltà nel bilancio. Petralia ha già iniziato a pianificare interventi per migliorare la trasparenza e l’efficienza finanziaria. La sua esperienza nel settore industriale potrebbe portare cambiamenti concreti nel modo di gestire le risorse pubbliche. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

Gravina di Catania: Seby Petralia, da StMicroelectronics alla guida di Finanze e Amministrazione. Gravina di Catania ha un nuovo assessore. Seby Petralia, 51 anni, è stato nominato responsabile delle deleghe per l’Amministrazione generale e i Tributi, subentrando a Francesco Nicotra. L’obiettivo della giunta comunale, guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso, è quello di portare nuove competenze e una visione manageriale nella gestione delle risorse e dei servizi cittadini. Un profilo manageriale per l’amministrazione locale. La scelta di Petralia rappresenta una novità per l’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Caso Signorini: indagati anche i manager Google, l’ex manager di Medugno resta in silenzioLa procura ha deciso di allargare le indagini sul caso Signorini.

Il nuovo manager Cervelli guida la nostra nazionale al World Baseball Classic "Pasquantino? Mostri le sue doti da leader. Voglio portare i giocatori al top». "Azzurri, test mondiale. Vi presento la mia Italia fatta di valori umani»Il nuovo allenatore Cervelli ha preso in mano la nazionale italiana di baseball, portandola a sfidare il mondo al World Baseball Classic.

