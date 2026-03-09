Big Pharma con l' alambicco ChatGpt | presto nuovi farmaci dagli algoritmi

Le aziende farmaceutiche stanno iniziando a utilizzare algoritmi avanzati come ChatGPT per sviluppare nuovi farmaci. In questo processo, i ricercatori si affidano sempre più ai programmi di intelligenza artificiale per analizzare dati e progettare molecole. Questa tecnologia promette di accelerare i tempi di creazione dei farmaci, riducendo la dipendenza dai metodi tradizionali di laboratorio. Le implicazioni di questa svolta sono al centro di molte discussioni nel settore.

La prossima generazione di farmaci potrebbe nascere prima da un algoritmo che da una provetta. L'intelligenza artificiale sta infatti entrando nei laboratori farmaceutici: analizza miliardi di dati, progetta nuove molecole e promette di ridurre drasticamente i tempi con cui una terapia arriva al paziente. Già oggi il 62% delle aziende del settore integra soluzioni di AI nei reparti di ricerca e sviluppo e la diffusione è destinata a crescere ancora, con un aumento stimato del 45% nei prossimi cinque anni. Parallelamente, il mercato globale delle tecnologie di intelligenza artificiale applicate alla salute registra un'espansione con tassi medi annui vicini al 40%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

