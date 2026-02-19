Dagli algoritmi di stima dell’età imposti dall’AI Act all’uso di ChatGPT come tutor digitale Due strade diverse per lo stesso obiettivo | rendere l’innovazione sicura per le nuove generazioni
L’AI Act ha introdotto algoritmi di stima dell’età e l’uso di ChatGPT come tutor digitale, creando due strade diverse per proteggere i giovani. La scuola e la tecnologia si incontrano in un cambiamento rapido, che porta insegnanti e genitori a confrontarsi con nuove sfide. Un esempio concreto è l’utilizzo di chatbot per supportare lo studio, ma anche i rischi di manipolazione. La questione resta aperta: come garantire un uso sicuro delle innovazioni digitali tra i più giovani.
I l mondo della scuola e quello della tecnologia stanno vivendo una trasformazione profonda, che costringe genitori, insegnanti e istituzioni a porsi domande fondamentali, tra le quali c'è senz'altro come ci si debba comportare con l'intelligenza artificiale. Non passa giorno, infatti, senza che un nuovo strumento digitale prometta di semplificare la vita o, al contrario, minacci di pigrizia mentale le nuove generazioni. Uno scenario che preoccupa anche l'Europa che si sta muovendo per alzare barriere di sicurezza sempre più alte per proteggere i più piccoli.
