Trump sfida Big Pharma | nasce TrumpRx il sito per comprare farmaci scontati negli Usa

Donald Trump ha annunciato il lancio di TrumpRx.org, un sito dedicato all’acquisto di farmaci scontati negli Stati Uniti. La piattaforma permette ai cittadini di comprare alcuni farmaci a prezzi più bassi, in un intento di ridurre i costi delle medicine. La mossa del ex presidente ha già fatto discutere, anche perché rappresenta una sfida diretta alle grandi aziende farmaceutiche.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il lancio di TrumpRx.org, una nuova piattaforma online pensata per consentire ai cittadini statunitensi di acquistare alcuni farmaci a prezzi ridotti, nell'ambito di un piano più ampio per abbassare il costo delle medicine negli Stati Uniti. La Casa Bianca presenta l'iniziativa come un cambio di passo nella politica sanitaria nazionale, puntando su accordi diretti con le aziende farmaceutiche e su una strategia di negoziazione che mira a ridurre il divario tra i prezzi statunitensi e quelli praticati in altri Paesi industrializzati. Secondo quanto dichiarato dal presidente, i prezzi dovrebbero "calare in modo significativo", con esempi concreti come l'Ozempic e alcune formulazioni di insulina prodotte da Eli Lilly.

