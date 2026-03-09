BIf&st 2026 | Il Dio dell’Amore è il film d’apertura

La 17ª edizione del Bif&st, il Bari International Film&TV Festival, sta per cominciare e sarà inaugurata con l’anteprima del film “Il Dio dell’amore”, una commedia diretta da Francesco Lagi. L’evento è diretto da Oscar Iarussi e si svolgerà a Bari, portando sul palco il nuovo lavoro cinematografico dedicato all’amore contemporaneo.

Il Dio dell’Amore è un viaggio, o un’esplorazione, nelle relazioni amorose. Una storia sui destini sentimentali di alcune persone, sui loro modi di amarsi, di sfiorarsi, di entrare in contatto uno con l’altro. È un racconto corale dal tono ironico, sorridente ma anche amaro, che disegna una umanità impelagata nel caos dei sentimenti che da sempre ci agitano e ci meravigliano. I personaggi sono tutti collegati da relazioni amorose e, se visti tutti insieme, tutti parte di un fitto disegno, una tessitura dove ognuno è un nodo, un inizio e una fine. Il loro destino è in mano al Dio dell’Amore, una creatura capricciosa e imprevedibile, a volte benevolo e mite e a volte invece agguerrito e battagliero. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

