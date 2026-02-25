Il Dio dell’amore | il film di Francesco Lagi aprirà il Bif&st 2026

Film di apertura della XVII edizione del Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, diretto da Oscar Iarussi, sarà Il Dio dell’amore, nuova commedia sull’amore contemporaneo diretta da Francesco Lagi. Il Dio dell’amore sarà presentato in anteprima a Bari sabato 21 marzo al Teatro Petruzzelli, all’interno della sezione “Rosso di Sera”, alla presenza del regista Francesco Lagi e degli interpreti, tra cui Vanessa Scalera, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese e Francesco Colella, per poi arrivare nelle sale italiane il 26 marzo distribuito da Vision Distribution. Nel film si racconta il più antico e il più potente dei sentimenti, l’Amore raccontato attraverso gli occhi curiosi e indagatori di un padrino d’eccezione, il grande letterato, maestro di seduzione, poeta esperto d’amore: Ovidio, interpretato da Francesco Colella. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

