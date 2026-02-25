Il Dio dell’amore | il film di Francesco Lagi aprirà il Bif&st 2026

Da nerdpool.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Film di apertura della XVII edizione del  Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, diretto da Oscar Iarussi, sarà  Il Dio dell’amore, nuova commedia sull’amore contemporaneo diretta da  Francesco Lagi.   Il Dio dell’amore  sarà presentato  in anteprima a Bari sabato 21 marzo al Teatro Petruzzelli, all’interno della sezione “Rosso di Sera”, alla presenza del regista  Francesco Lagi  e degli interpreti, tra cui  Vanessa Scalera,  Vinicio Marchioni,  Isabella Ragonese  e  Francesco Colella, per poi arrivare nelle sale italiane  il 26 marzo  distribuito da  Vision Distribution.   Nel film si racconta il più antico e il più potente dei sentimenti, l’Amore raccontato attraverso gli occhi curiosi e indagatori di un padrino d’eccezione, il grande letterato, maestro di seduzione, poeta esperto d’amore: Ovidio, interpretato da Francesco Colella. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

il dio dell8217amore il film di francesco lagi aprir224 il bifampst 2026
© Nerdpool.it - Il Dio dell’amore: il film di Francesco Lagi aprirà il Bif&st 2026

Leggi anche:
Verso il Bif&st 2026, annunciati i primi protagonisti: Roberto Andò presidente di giuria
Fuori Bif&st 2026, al via la call comunale per portare il cinema in strada e nelle vetrine

Il Dio dell'Amore - Trailer del film di Francesco Lagi con Vanessa Scalera

Video Il Dio dell'Amore - Trailer del film di Francesco Lagi con Vanessa Scalera

Temi più discussi: 'Il dio dell'amore', l'elegia della Roma contemporanea apre il Bif&st 2026; Bif&st 2026, apre ‘Il Dio dell’amore’ di Francesco Lagi; 'Il Dio dell'Amore' di Francesco Lagi apre l'edizione 2026 del Bif&st; Il Dio dell’Amore inaugura il BIF&ST 2026 a Bari.

il dio dell amoreIl Dio dell'Amore, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Francesco Lagi. Un film con Corrado Fortuna, Francesco Colella, Benedetta Cimatti, Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese. Da giovedì 26 marzo al cinema. mymovies.it

Il Dio dell’Amore, il trailer del film al cinema dal 26 marzo 2026Il Dio dell'Amore, il film al cinema dal 26 marzo 2026: ecco il trailer del film che apre il 17° BIF&ST, la trama e il cast. tvserial.it