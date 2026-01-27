Fabio Capello commenta la lotta scudetto tra Inter e Milan, sottolineando come la classifica rifletta i valori delle squadre. L’ex allenatore esprime una certa fiducia nella posizione attuale delle formazioni, ritenendo poco probabile una rimonta significativa. Le sue parole offrono una prospettiva obiettiva sulla situazione attuale del campionato, evidenziando l’importanza dei risultati finora conseguiti dalle due rivali.

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato della lotta Scudetto tra Inter (prima in classifica in Serie A con 52 punti) e Milan (secondo con 47) in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Capello: "Inter con un indirizzo ben preciso; Milan, fase offensiva accettabile, ma." Sulla lotta Scudetto tra Inter e Milan: «L’Inter partiva con un organico più forte, il Milan almeno sulla carta con l’obiettivo di tornare a giocarsi l’Europa anche se c’è sempre chi si aspetta qualcosa in più. Credo che almeno ad oggi la classifica della Serie A rispecchi i valori delle protagoniste, soprattutto di quelle che da qui a maggio si giocheranno il titolo». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “Inter e Milan? La classifica rispecchia i valori. Non credo ad una rimonta perché …”

Approfondimenti su Inter Milan

Capello analizza le ultime performance di Milan e Inter, evidenziando una maggiore passività dei rossoneri rispetto ai nerazzurri.

Il commento di Fabio Capello sul momento del Milan evidenzia una squadra troppo passiva e senza la giusta incisività.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Milan

Argomenti discussi: Il derby secondo Capello: Chivu psicologo, Allegri esperto; Capello è sicuro: Milan senza personalità, difficile possa raggiungere l'Inter; Capello e la lotta scudetto Inter-Milan: I due allenatori intrigano. Chivu e Allegri diversi ma hanno una cosa in comune!; Capello: Milan senza personalità, difficile possa raggiungere l'Inter.

Capello: Inter troppo superiore al Milan. Sommer? Critiche eccessive. Chivu e Dimarco…Le dichiarazioni dell'ex tecnico e attualmente opinionista alla Gazzetta dello Sport al termine del 22° turno del campionato di Serie A ... fcinter1908.it

Capello scettico sul Milan: Vedo una squadra molto passiva e con un grosso difetto21 risultati utili consecutivi, Inter a soli cinque punti di distanza, ma il tecnico di lungo corso Fabio Capello non crede neanche un momento che il. tuttomercatoweb.com

Zero dubbi per Fabio Capello: niente rimonta-Scudetto per il Milan Secondo l’ex tecnico rossonero, al Diavolo manca qualcosa rispetto all’Inter Siete d'accordo con lui #AcMilan #SpazioMilan - facebook.com facebook

Sentenza di Fabio #Capello sulla corsa Scudetto: "L' #Inter è troppo superiore al #Milan", per l'ex tecnico la classifica rispecchia i valori e la rimonta è ormai impossibile. #calcionews24 x.com