Giuseppe Conte critica le recenti posizioni del governo italiano sull’Ucraina, sottolineando i cambiamenti di orientamento di Meloni e l’incertezza politica. Nel suo intervento a Montecitorio, evidenzia le criticità interne e mette in discussione la coerenza delle scelte internazionali, auspicando stabilità e chiarezza in un contesto internazionale complesso.

© Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Sull’Ucraina Meloni prima la pensava come Biden ora come Trump. Speriamo non cambi più l’amministrazione” Giuseppe Conte, nel suo intervento a Montecitorio, dopo le comunicazioni e la replica del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affronta dal suo punto di vista le criticità interne e la situazione internazionale, accusando il governo. “Dite che avete aumentato gli stipendi, ma vi serve un bel bel bagno di realtà”. Dove trovare i soldi per scuola, sanità famiglie ed imprese? “Basta non andare da Trump e dire no tassazione dei giganti del web, basta non mandare i membri del governo a parlare con le Procure per fare gli sconti di oltre due miliardi ad Amazon. E poi le banche, oltre 100 miliardi di utili in tre anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Zelensky dal Papa, poi da Meloni: «Conto sull’Italia. In Ucraina voto in 2-3 mesi»La premier evoca «concessioni dolorose» ? Leggi anche: Conte: “Meloni gioca sporco, è la prima agitatrice delle piazze. Provoca lo scontro per soffocare il confronto” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Meloni di Kyiv: sugli asset russi si rimette alla decisione fra leader Ue, Salvini (assolto) è il rifugio di Schlein - Parla alla Camera e fa un discorso europeista, sugli asset russi e Mercosur indica le criticità giuridiche ma non chiude. ilfoglio.it

