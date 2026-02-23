Maremma in bici | cantieri sfide e trionfi della Ciclovia Tirrenica

La presenza di numerosi cantieri in Maremma deriva dalla costruzione della Ciclovia Tirrenica, rivolta a migliorare le strade ciclabili della zona. I lavori coinvolgono diverse aree lungo la costa toscana, portando modifiche al traffico e nuove opportunità per gli appassionati di ciclismo. Le imprese edili stanno lavorando intensamente per rispettare i tempi previsti e garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. La realizzazione di questa infrastruttura continua a suscitare interesse tra cittadini e turisti.

La sfida infrastrutturale: i cantieri che cambiano il volto della Maremma. Il vento che accarezza la costa toscana potrebbe presto essere accompagnato dal fruscio delle ruote delle biciclette. La Ciclovia Tirrenica, un progetto ciclabile che si snoda lungo la costa toscana, sta prendendo forma anche in Maremma. Tra cantieri aperti, tratti in progettazione e passaggi ancora da definire, il progetto avanza, ma non senza ostacoli. Partendo da sud, la Provincia sta lavorando nei comuni di Capalbio, Orbetello e Monte Argentario, con l'impresa mandataria Massai che ha subappaltato alcune opere. Gran parte dei lavori sono in stato avanzato, grazie ai finanziamenti del Pnrr, e dovrebbero concludersi entro giugno.

Aeroporto, lavori all’impianto idrovoro della pista 3: stop temporaneo alla Ciclovia TirrenicaIl Comune di Fiumicino comunica che, a causa di un intervento urgente di riqualifica, la Ciclovia Tirrenica sarà temporaneamente chiusa nel tratto che attraversa l’aeroporto Leonardo da Vinci.

Maremma, il decalogo per crescere: “Tirrenica, rinnovabili e agricoltura sostenibile”La Maremma presenta un decálogo di dieci impegni per promuovere uno sviluppo sostenibile nella regione.

