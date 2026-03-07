LIVE Biathlon Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | sfida Francia-Norvegia Italia outsider

Oggi si svolge la staffetta maschile di biathlon a Kontiolahti, con le squadre di Francia e Norvegia che si contendono la vittoria. L’Italia figura tra gli outsider della competizione e partecipa alla gara. La diretta della mass start femminile di biathlon inizia alle 13, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La gara si svolge in Finlandia, con numerosi atleti in lotta per il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.40 15.40: Partita la gara 15.38: Tra le nazioni da tenere d’occhio c’è anche la Germania, al via con Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath, Leonhard Pfund e Philipp Horn, mentre proprio la Repubblica Ceca, diretta rivale dell’Italia nella Coppa delle Nazioni, schiererà Tomas Mikyska, Mikulas Karlik, Petr Hak e Michal Krcmar. 15.35: La concorrenza, come sempre nelle staffette di Coppa del Mondo, sarà di altissimo livello. La Norvegia parte con uno dei quartetti più temibili, composto da Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Smørdal Botn, Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen, una formazione che unisce velocità sugli sci e grande affidabilità al poligono. 🔗 Leggi su Oasport.it

