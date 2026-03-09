Mauro-Biasin siparietto provocatorio in TV dopo le polemiche nel derby | Creeranno un VAR anti Inter

Durante una trasmissione televisiva, Mauro Biasin ha fatto un'affermazione provocatoria dopo le polemiche nate dal derby, commentando che potrebbero creare un VAR specifico contro l'Inter. La discussione è scoppiata a seguito della richiesta di rigore dall’Inter per il tocco di braccio di Ricci, episodio che ha acceso il dibattito tra gli opinionisti. Biasin ha espresso la sua opinione in modo diretto, suscitando reazioni nel pubblico e tra gli altri ospiti.