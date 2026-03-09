Biagio Izzo | Sanremo? Supporteremo Stefano ma non andremo all' Ariston per fare la squadra dei napoletani

Biagio Izzo ha dichiarato che il gruppo supporterà Stefano De Martino durante la sua conduzione a Sanremo, ma nessuno di loro parteciperà all’Ariston come rappresentanti di Napoli. Izzo ha spiegato che il loro ruolo sarà quello di stare accanto a Stefano per sostenerlo, senza intenzioni di formare una squadra dei napoletani all’interno del festival. La loro presenza sarà di supporto, non di partecipazione ufficiale.

“Noi siamo felici che Stefano De Martino condurrà Sanremo, ma è Stefano che andrà a Sanremo. Noi siamo amici di Stefano e sicuramente staremo lì ma per supportarlo, per dargli forza, per stargli vicino. Ma non so se noi saliremo sul palco dell'Ariston” afferma Biagio Izzo durante la conferenza stampa di Pechino Express rispondendo a una domanda di un giornalista che gli ha chiesto se già starebbe preparando un monologo da fare durante il Festival di Sanremo 2027 sarà sotto la guida di De Martino anche per quanto riguarda la direzione artistica. “E’ una grande occasione. Se ce lo dovesse chiedere, bisognerebbe trovare una buona idea, perché Sanremo è pericoloso, non è una cosa facile” dice Izzo e ribadisce “Non dobbiamo andare lì a fare la gara dei napoletani che vanno a Sanremo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

