Bertagnolli argento in SuperG vince la decima medaglia paralimpica

Un atleta ha ottenuto una medaglia d'argento nel SuperG ai Giochi Paralimpici, segnando la decima medaglia in carriera. Ha commentato che il risultato rappresenta un grande successo, sottolineando che la differenza di sedici centesimi rispetto al primo classificato è minima e che si sente soddisfatto del modo in cui ha affrontato la gara. Ha aggiunto che domani sarà importante concentrarsi per ottenere l’oro.

AGI - "È un bellissimo argento, è la seconda medaglia di questi Giochi in due gare. Sedici centesimi di distacco non sono niente, per come ho attaccato la pista e come sono arrivato all'arrivo per me è come un oro ma domani servirà prenderlo sul serio: l'oro ce l'ho nelle gambe". È quanto detto da Giacomo Bertagnolli dopo aver conquistato la medaglia d'argento nel supergigante della categoria ipovedenti ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Martedì 10 lo sciatore trentino di Cavalese, portacolori delle Fiamme Gialle, sarà impegnato nella combinata. "È stata una gara molto bella, era un superG veloce ma bisognava fare attenzione ad alcuni punti, la neve non ha aiutato perché fa molto caldo - ha aggiunto Bertagnolli alla sua decima medaglia in tre edizioni di Paralimpiadi -.