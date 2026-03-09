Bertagnolli argento nel Super G paralimpico | è la decima medaglia della carriera

Un atleta italiano ha conquistato una medaglia d'argento nel Super G vision impaired durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina. Con Ravelli come guida, ha concluso la gara a 16 centesimi dall’avversario austriaco, portando a casa la decima medaglia della sua carriera paralimpica. La sua performance ha contribuito a portare l’Italia a un totale di cinque medaglie in questa edizione.

L'azzurro chiude a 16 centesimi dall'oro dell'austriaco Aigner nel Super G vision impaired. Con Ravelli come guida, centra il suo decimo podio paralimpico e porta l'Italia a cinque medaglie a Milano-Cortina. Giacomo Bertagnolli si conferma protagonista alle Paralimpiadi di Milano-Cortina e sale sul podio nel Super G della categoria vision impaired. L'azzurro, in gara insieme alla guida Andrea Ravelli, ha conquistato la medaglia d'argento chiudendo a soli 16 centesimi dal vincitore, l'austriaco Johannes Aigner, guidato da Nico Haberl. La prova di Bertagnolli è stata solida e convincente, con un recupero progressivo nel tratto finale del percorso che gli ha permesso di blindare la posizione sul podio.