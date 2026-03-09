Bertagnolli | argento a Cortina 10 medaglie totali

Il 9 marzo 2026, sulle nevi di Cortina d'Ampezzo, Giacomo Bertagnolli ha raggiunto una pietra miliare nella sua carriera sportiva. L'atleta trentino, in collaborazione con la guida Andrea Ravelli, si è aggiudicato il secondo posto nel supergigante riservato alla categoria degli ipovedenti durante i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. Questo risultato porta a dieci il totale delle medaglie ottenute dall'atleta nelle tre edizioni dei Giochi alle quali ha partecipato. La prestazione si è conclusa con un distacco di sedici centesimi dal vincitore, una differenza minima che non intacca il valore del risultato ottenuto. Nonostante il successo immediato, l'atleta ha espresso la volontà di puntare verso il massimo risultato possibile nelle gare rimanenti.