Piacenza imprese rosa in calo -2,3% ma l' incidenza resta record | è la più alta dell' Emilia occidentale

A Piacenza, al termine del 2025, le imprese femminili attive sono scese a 5.418, segnando una diminuzione del 2,3%. Questa variazione rappresenta una contrazione più marcata rispetto al calo dello 0,3% registrato l’anno precedente. Nonostante la diminuzione, l’incidenza delle imprese rosa resta la più alta dell’Emilia occidentale.

Sono scese a 5.418 unità le imprese femminili attive in provincia di Piacenza alla fine del 2025, con una contrazione del 2,3% che risulta di due punti superiore al -0,3% già registrato nel 2024. Le analisi dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell'Emilia su dati Infocamere, intanto, evidenziano la più forte presenza di imprese femminili piacentine nel commercio, dove le unità attive sono 1.290 con incidenza sul totale del 23,8%. Anche i servizi alle imprese giocano un ruolo fondamentale in questo tipo di analisi, con le loro 1.

PIACENZA, IN CALO DEL 2,3% LE IMPRESE FEMMINILI - 5.418 unità a fine 2025. Federica Bussandri, Vicepresidente del Comitato camerale per l'Imprenditoria

