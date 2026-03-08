Tolte le fioriere in piazza Parcheggi per la farmacia

Le fioriere in piazza Leopardi a Recanati sono state rimosse. La modifica è avvenuta pochi giorni dopo l’installazione e ha portato alla creazione di nuovi spazi di parcheggio davanti alla farmacia. Le fioriere, che avevano ridotto la carreggiata e limitato la sosta, non sono più presenti. La disposizione della viabilità in quella zona ha subito quindi un'ulteriore variazione recente.

A distanza di pochi giorni dall'ennesima modifica della viabilità in piazza Leopardi a Recanati, spariscono le fioriere collocate davanti alla farmacia che avevano ristretto la carreggiata impedendo la sosta delle auto. In quello spazio, fino a poco tempo fa, si riuscivano a ricavare non più di quattro posti per soste rapide. Le fioriere rimosse davanti alla farmacia, però, restano al loro posto neppure cinquanta metri più avanti, sotto la Torre del Borgo. Una differenza che sta facendo discutere e che, agli occhi di molti commercianti, appare come una retromarcia imbarazzante dell'amministrazione comunale dopo le proteste degli esercenti. Ma non solo.