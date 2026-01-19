Bergamo la Pianta di Alvise Cima esposta a Casa Suardi in Piazza Vecchia

A Bergamo, la nota “Pianta di Alvise Cima” è stata esposta di nuovo a Casa Suardi, in Piazza Vecchia. Questo dipinto, che rappresenta il perimetro delle mura cittadine, è un importante documento storico e artistico. Rappresenta un patrimonio di grande valore culturale per la città e viene ora mostrato nuovamente alla Biblioteca civica Angelo Mai, contribuendo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio locale.

Bergamo. È rientrata alla Biblioteca civica Angelo Mai la “Pianta di Bergamo con il perimetro delle mura tracciato in nero”, dipinto di eccezionale valore storico e documentario, comunemente noto come “ Pianta di Alvise Cima “. Di proprietà del Comune di Bergamo, l’opera è stata collocata, nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, nella Sala di consultazione di Casa Suardi, in Piazza Vecchia, sede dell’Archivio storico comunale. L’olio su tela (cm 164 x 104,5) è considerato una delle più antiche e accurate rappresentazioni realistiche della città di Bergamo. La Pianta raffigura la città “a volo d’uccello”, ossia con una restituzione dall’alto, con il perimetro delle mura evidenziato in nero.🔗 Leggi su Bergamonews.it La storica Pianta di Bergamo è visitabile a Casa Suardi in Città Alta

La Pianta di Bergamo, un importante documento storico, è nuovamente visitabile presso Casa Suardi in Città Alta. Dopo il prestito al Museo delle Mura, l’opera torna a essere accessibile al pubblico, offrendo un’opportunità di approfondimento sulla storia e l’urbanistica della città. La sua esposizione rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio culturale di Bergamo, aperto a tutti coloro interessati a conoscere le radici storiche della città. Leggi anche: La Supercoppa sarà esposta nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore dal 26 dicembre al 4 gennaio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Bergamo, la Pianta di Alvise Cima esposta a Casa Suardi in Piazza Vecchia - Restituita alla Biblioteca Angelo Mai dopo il prestito al neonato Museo delle Mura, l'opera diventa fruibile al pubblico ... bergamonews.it

