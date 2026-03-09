Bergamo due tecnici di Ats affiancheranno i magistrati nelle indagini sugli infortuni sul lavoro

A Bergamo, due tecnici dell'Ats accompagneranno i magistrati nelle indagini riguardanti infortuni sul lavoro e malattie professionali. La decisione mira a garantire un supporto tecnico più approfondito nelle verifiche, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili alle indagini giudiziarie. Questi professionisti si occuperanno di analizzare i casi più complessi e di fornire dettagli tecnici richiesti dagli inquirenti.

Rafforzare le indagini sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali attraverso una collaborazione ancora più stretta tra autorità giudiziaria e sistema di prevenzione territoriale: è questo l’obiettivo della convenzione sottoscritta lunedì 9 marzo tra la Procura e l’Agenzia di Tutela della Salute ( Ats ) di Bergamo che introduce una modalità strutturata di collaborazione operativa tra i due enti. L’accordo, siglato dal procuratore capo Maurizio Romanelli e dal direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi, prevede il distacco funzionale di due operatori della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Psal) di Ats negli uffici della Procura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

