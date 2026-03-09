I gestori di stazioni di servizio della Toscana minacciano uno sciopero se il Governo non interviene sulla questione dei prezzi dei carburanti. Faib Toscana denuncia un aumento dei costi e chiede che il problema non venga scaricato sui gestori. La possibilità di uno sciopero viene annunciata come risposta a una mancanza di azioni concrete da parte delle autorità.

Firenze, 9 marzo 2026 – “Se il Governo continua a girarsi l'altra parte e a non affrontare la riforma del settore dei carburanti, siamo pronti allo sciopero”. Faib Confesercenti Toscana interviene sull'emergenza prezzi dei carburanti legata alla crisi geopolitica in Medio Oriente: “La situazione è ormai divenuta insostenibile per i benzinai, oltre che per i cittadini”. Benzina sopra i 2 euro, gasolio verso i 2,5: scattano i controlli della guardia di finanza L’associazione di categoria parla dunque a tutto tondo del particolare momento che attraversa il mondo dei carburanti, con i prezzi che si alzano: “Il clima di sospetto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benzinai verso lo sciopero? Faib Toscana: “Aumento dei prezzi, assurdo scaricare sui gestori il problema”

Articoli correlati

Guerra e caro Benzina, Faib Confesercenti Toscana: “Speculazione delle compagnie e silenzio del governo. Ponti allo sciopero”“Se il Governo continua a girarsi l’altra parte e a non affrontare la riforma del settore dei carburanti, siamo pronti allo sciopero”.

“La verità sui gestori del bar”. Crans Montana, Bernardini De Pace durissima: “È assurdo”La tragedia di Crans-Montana ha inaugurato nel modo più drammatico questo 2026, imponendo fin dai primi giorni dell’anno una riflessione profonda...

Tutti gli aggiornamenti su Faib Toscana

Argomenti discussi: Caro carburanti, Faib Confesercenti Toscana: 'Speculazione delle compagnie e silenzio del governo. Pronti allo sciopero'.

Caro carburanti, la protesta di Faib Confesercenti: Speculazione, pronti allo scioperoFaib Confesercenti Toscana interviene con fermezza sull'emergenza prezzi dei carburanti legata alla crisi geopolitica in Medio Oriente, denunciando una situazione divenuta ormai insostenibile per i be ... arezzonotizie.it

Benzinai in sciopero il 6 e il 7 novembre: impianti chiusi per 48 oreDisagi in vista per gli automobilisti in tutta Italia. È stato confermato lo sciopero che coinvolgerà benzinai e distributori di carburante per ben 48 ore in programma nei giorni di mercoledì 6 e ... 105.net