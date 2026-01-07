La verità sui gestori del bar Crans Montana Bernardini De Pace durissima | È assurdo

L’incidente di Crans-Montana ha scosso profondamente la comunità, portando alla luce questioni importanti sui gestori dei bar e sulle misure di sicurezza adottate. Bernardini De Pace ha espresso dure critiche, evidenziando come siano necessari approfondimenti e responsabilità condivise per prevenire tragedie simili in futuro. Comprendere le cause e i ruoli di tutti gli attori coinvolti è fondamentale per garantire maggiore sicurezza e trasparenza.

La tragedia di Crans-Montana ha inaugurato nel modo più drammatico questo 2026, imponendo fin dai primi giorni dell'anno una riflessione profonda sulle cause e sulle responsabilità che hanno portato alla morte di oltre 40 persone, la maggior parte giovanissimi in età adolescenziale. Un evento che continua a scuotere l'opinione pubblica e che rende inevitabile un approfondimento serrato, soprattutto mentre emergono interrogativi sempre più pressanti sulla sicurezza, sui controlli e sulle scelte che hanno preceduto quella notte.

Nessuno controllò il bar della strage a Crans. I gestori: «Devastati» - L’amministrazione comunale ha avuto conoscenza di questo stato dei fatti consultando i documenti consegnati al pubblico ministero». avvenire.it

Crans-Montana, gestori del bar indagati per omicidio e incendio colposi - La Procura svizzera ha aperto un'indagine nei confronti dei gestori del bar- stream24.ilsole24ore.com

Nel giorno dell'ultimo viaggio di Chiara, Achille, Giovanni, Emanuele, Riccardo, con Sofia giovanissime vittime italiane della strage di Crans-Montana, l'ambasciatore in Svizzera: "In Italia i due gestori sarebbero stati arrestati. L'Italia vuole conoscere la verità e - facebook.com facebook

Il sindaco di Crans: «Pronti ad assumerci responsabilità, gestori negligenti». Il seminterrato poteva ospitare 100 clienti al massimo. di @_alpedrielli x.com

