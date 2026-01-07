Accise su benzina e diesel rafforzati i controlli della Guardia di Finanza

Con l’entrata in vigore del riallineamento delle accise sui carburanti previsto dalla legge di bilancio 2026, la Guardia di Finanza intensifica i controlli sulla distribuzione di benzina e diesel. Questa misura mira a garantire il rispetto delle normative fiscali e a monitorare il settore, assicurando trasparenza e correttezza nelle operazioni di vendita di carburanti sul territorio nazionale.

Con l’entrata in vigore del riallineamento delle accise sui carburanti previsto dalla legge di bilancio 2026, la Guardia di Finanza conferma il presidio costante nel settore della distribuzione di benzina e diesel. L’azione dei Reparti è finalizzata a intercettare frodi fiscali, evasione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Accise su benzina e diesel, rafforzati i controlli della Guardia di Finanza Leggi anche: Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributore Leggi anche: Carburanti, effetto accise: il diesel (1,666) torna più caro della benzina (1,650) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Aumento dei prezzi del gasolio, rafforzati i controlli della Guardia di Finanza; Accise sui carburanti: cala la benzina, cresce il diesel. Ecco di quanto. Accise sui carburanti: cala la benzina, cresce il diesel. Ecco di quanto - Accise rimodulate nel 2026: benzina meno tassata, gasolio più caro. nordest24.it Prezzi carburanti, con l’effetto accise c’è il sorpasso: diesel è più caro della benzina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi carburanti, con l’effetto accise c’è il sorpasso: diesel è più caro della benzina ... tg24.sky.it

Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributore - Perché il riallineamento delle accise cambia i costi per gli automobilisti ... quifinanza.it

Cala ancora il prezzo della #benzina: grazie alle accise in vigore dal 1° gennaio scende a 1,645 al lt, il minimo dal dicembre 2022. Ancora su il gasolio che raggiunge 1,668 euro al lt. Lo comunica Staffetta Quotidiana sulle rilevazioni di ieri dell'Osservatorio x.com

La legge di bilancio 2026 modifica le accise su benzina e gasolio. La Guardia di finanza avvia controlli capillari per prevenire frodi e tutelare i consumatori - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.